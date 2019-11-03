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THY’den iki yeni hat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
THY’DEN İKİ YENİ HAT

ve İcra Komitesi Başkanı , 2020 yılında Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , 2020 yılında Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

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