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İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 72'ye çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
72 ŞİRKET UÇUŞTA

Başkan tarafından 2018'de açılışı yapılan dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan 'nda uçuş yapan şirket sayısı 72'ye çıktı.

Başkan tarafından 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan 'nda uçuş yapan şirket sayısı 72'ye çıktı. Havalimanın son konuğu Rus charter şirketi Redwings oldu. Redwing Havayolları, , Kazan, St. Petersburg, Rostov, Yekaterinburg, ve UFA' dan Havalimanı'na haftalık 12 sefer yapacak.


CEVDET ÖZDEMİR

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