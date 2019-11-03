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16 milyar dolar ihracat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
16 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ekimde , (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar, ithalat yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ekimde , (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar, ithalat yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar oldu. Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ekimde ihracat geçen 15 milyar 661 milyon dolara geriledi.

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