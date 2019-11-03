14 bin fahri müfettiş aranıyor
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. TKarayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak. Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Ehliyet ruhsat soramıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- THY'den Uzak Doğu ve Amerika müjdesi
- 3600 ek gösterge ile dev maaş artışı kapıda!
- ''Fitch’i de dengeledik''
- Yıpranma ve borçlanma ile erken emeklilik!
- Başkan Erdoğan'a hediye edilecek!
- Bankalar yeni faiz indirimlerini başlattı! İşte güncel kredi faiz oranları...
- Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı!
- Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu
- Seyyanen zam geliyor! İşte intibak yasasında son durum
- SSK emeklisine en az 2.127 TL!
Daha Fazla Gör
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...