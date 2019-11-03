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14 bin fahri müfettiş aranıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
14 BİN FAHRİ MÜFETTİŞ ARANIYOR

'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve 'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce '' görevi verilebiliyor. T

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve 'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak. Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Ehliyet ruhsat soramıyor.

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