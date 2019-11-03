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5G’de dünya hız rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
5G’DE DÜNYA HIZ REKORU

, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı.

Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı. Bu denemeyle , aynı zamanda 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini de ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu.

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