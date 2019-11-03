Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Üreticideki ürünler aracılar yüzünden markette katlanıyor. Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu tüketiciyi bezdiriyor. Ürünler 4.6 kata varan farkla sofralara geliyor.Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu tüketiciyi bezdiriyor. Ürünler 4.6 kata varan farkla sofralara geliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında şampiyonluğu yüzde 360.35 ile mandalinanın aldığını belirterek, "Mandalina 4.6 kat, kuru incir 4.5 kat, kuru kayısı 4.1 kat" dedi.
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