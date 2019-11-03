03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
SEBZE-MEYVE FİYATLARINDA TARLA-MARKET UÇURUMU

Üreticideki ürünler aracılar yüzünden markette katlanıyor. Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu tüketiciyi bezdiriyor. Ürünler 4.6 kata varan farkla sofralara geliyor.

Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu tüketiciyi bezdiriyor. Ürünler 4.6 kata varan farkla sofralara geliyor. Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında şampiyonluğu yüzde 360.35 ile mandalinanın aldığını belirterek, "Mandalina 4.6 kat, kuru incir 4.5 kat, kuru kayısı 4.1 kat" dedi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN