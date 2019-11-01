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Varlık fonu hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019
VARLIK FONU HAMLESİ

Türkiye Varlık Fonu () Genel Müdürü , Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 'da sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu () Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 'da sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi. 'cü polislerin kumpas dosyaları ile ABD'de tutuklanan ve Temmuz'da tahliye edilen eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçen hafta Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Atilla'nın atamasına EBRD karşı çıkmış ve hissesini satmak istemişti.

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