Esnafın kart komisyonu 1.60
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.60'lık üst sınır bugün uygulanmaya başlıyor.Kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.60'lık üst sınır bugün uygulanmaya başlıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3'lere kadar çıktığını hatırlatarak, "Düzenleme, öncelikle perakende şirketleri ve esnaf başta olmak üzere kredi kartı ile işlem yapan tüm işletmelerin kârlılıklarına büyük katkı yapacak. Maliyetlerdeki düşüş tüketici fiyatına olumlu yansıyacak" dedi.
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