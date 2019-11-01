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Türk Lirası’na geçiş başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019
TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ BAŞLADI

Merkez bankası Başkanı , " 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Merkez bankası Başkanı Murat Uysal, " 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi. 2019'un son Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantısında konuşan Uysal, "Özellikle son dönemdeki mevduat büyümesinin ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok yatay bir seyire girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı Türk Lirası tarafında olduğunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.

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