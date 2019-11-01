Gençlere iş fırsatı
Giriş Tarihi: 01.11.2019
MEB, işletmelere ustakalfa yetiştirmek için düğmeye bastı. Meslek eğitim merkezlerindeki öğrenciler 200 bine çıkarılacak. Öğrenciler aylık 548 lira harçlıkla iş sahibi olacak.Milli Eğitim Bakanlığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezlerinde kapasiteyi artırmak için kolları sıvadı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla öğrenci sayısını yaklaşık 2 kat artırmak istiyoruz" dedi. Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığına işaret eden Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini anlattı. Öğrencilerin, haftada 1 gün okula gelirken diğer günler işyerlerinde eğitimlerine devam ettiğini aktaran Özer, eğitim süresince asgari ücretin 3'te 1'i oranında para aldıklarını söyledi. Özer, mezunların istihdam oranlarının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu anlattı. Eğitimde gençler aylık 548,70 lira harçlık alabilecek.
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