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Dava bilgileri cepte

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019
DAVA BİLGİLERİ CEPTE

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.

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