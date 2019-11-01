Dava bilgileri cepte
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.
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