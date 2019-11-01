Anadolu turizme açılıyor
Giriş Tarihi: 01.11.2019
12 bin acentanın turları TÜRSAB Rota internet portalında müşterilere tanıtılacak. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, ‘Proje birkaç yılda 5 milyar lirayı aşkın ilave iş hacmi oluşturacak’ dedi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ilave 5 milyar liralık iş hacmi oluşturacak projesi TÜRSAB Rota'yı açıkladı. 12 bin acentenin turlarını tek çatı altında sunacağı internet portalı Rota, geniş kitlelere ulaşamayan tesis ve turları hedef kitleye tanıtacak. Birliğin mimarlığını yaptığı projeyle, acenteler daha rahat pazarlama yaparak hedef müşterilerine ulaşabilecek. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Proje, hem üyemiz seyahat acentalarının kendi aralarındaki işbirliği olanaklarını artıracak hem de tüketicilere yeni turizm rotaları sunacak" dedi. Şimdilik iç turizme yönelik olarak başlatılan ve önümüzdeki dönemde 5 dilde yayın yapacak olan TÜRSAB Rota, tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak. Proje ile seyahatseverlere de TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun tur paketlerinin sunulmasına aracılık edilecek.
41 KERE MAŞALLAH
Türkiye turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşıyor. Yılın 9 aylık bölümünde toplam 41.6 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye, 26.6 milyar dolar turizm geliri elde etti. 9 ayda ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı, yüzde 14.50 artışla 36 milyon 428 bin 212'ye ulaştı. Eylül'de ise yüzde 13.23 artışla 5 milyon 426 bin 818 yabancı ziyaretçi gelirken, Rusya en çok turist gönderen ülke sıralamasında birinci oldu. Rusya'yı Almanya izledi.
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