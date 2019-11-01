Değerli konut vergisi geliyor... İşte detaylar
Yeni vergi paketiyle gayrimenkul alım satımlarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Fiyatı 5 milyon lirayı aşan mesken niteliğindeki taşınmazlar için ‘değerli konut vergisi’ getirilecek.
Meclis'te görüşülmeye devam edilen vergi paketi ile gayrimenkul alım satımında yeni bir dönem başlıyor. 45 maddelik paketle alım satımlarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Fiyatı 5 milyon lirayı aşan mesken niteliğindeki taşınmazlar için 'değerli konut vergisi' getirilecek. Mevcut yasaya göre, gayrimenkul devirlerinde ve ilk alımlarda tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni dönemde tapu harcı için artık vatandaşın beyanı değil, TKGM tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Böylece, gayrimenkulün gerçek değerinin çok altında rakamlarla yapılan işlemler yüzünden oluşan vergi kayıplarının önüne geçilecek. Sonradan yapılan incelemede, tapu harcının emlak vergisi değeri veya TKGM tarafından tespit edilen değerden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği saptanırsa aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak. Değerler periyodik olarak takip edilerek artış ve düşüşler yansıtılacak. Bölge değerinin altına işlem yapan vatandaş ya da firma uyarılacak, işlem yapıldıysa Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince inceleme yapılacak.
ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
TKGM'ye bağlı olarak kurulan Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, ülke geneli için il il, ilçe ilçe değer çalışması yapacak. Değerler periyodik olarak takip edilerek artık düşüşler yansıtılacak, kamu yatırımları sonucu ortaya çıkan değer artışları da sisteme eklenecek. Değeri 5 milyon lirayı aşan meskenlerden değerli konut vergisi alınacak. Değeri 5-7.5 milyon lira arasında olan konutlar binde 3, 7.5-10 milyon lira arasında olan konutlar binde 6, 10 milyon lira ve üzerinde olan konutlar ise binde 10 oranında vergilendirilecek. Uygulama 2020 Şubat'ta verilecek beyanlarla başlayacak, 2 eşit taksitle ödenecek.
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