FED faiz kararını verdi, dolar düştü! Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ekim dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları

Dolar, FED'in faiz kararının ardından 5,76 seviyelerinden 5,70 TL seviyelerine kadar çekildi. Sabah saatlerinde yukarı yönlü harekete geçen dolar 0,29 değer kazanarak 5,71 TL'nin üstüne çıktı. FED'in 25 baz puanlık faiz indirimi piyasalarca öngörülüyordu. Beklentilerin karşılanması nedeniyle dolarda çok sert bir dalgalanma görülmedi. Uzun süredir 5,70 5,80 bandı arasında seyreden dolar dar bant hareketine devam ediyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ekim dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları...

Dolar/TL, dün ABD parlamentosundaki tasarılar, Suriye'den gelen çatışma haberleri ve son olarak Fed'in faiz indirme kararıyla dalgalandı fakat 5.70 - 5.75 arasındaki dar bantta kalmaya devam etti. Analistler kararın 4. bir faiz indirimine kapıyı kapadığını belirtiyor. Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu izleyecek. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ekim dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar 31 Ekim Perşembe gününe yükselişle başladı. FED'in faiz kararı ile düşüşe geçen dolar kuru sabah 0,29 oranında değer kazanarak 5,71 TL'yi gördü. Dolar 09,50 itibarıyla 5.7182 TL'den işlem görüyor.

FED 25 BAZ PUAN İNDİRİME GİTTİ

Akşam saatlerinde Fed'in para politikası toplantısından ise beklendiği gibi 25 baz puan indirim geldi fakat karar metnindeki revizyonlar ve Başkan Powell'ın açıklamaları kurda dalgalanmaya yol açtı.

Fed, metinde her ne kadar bir politika değişikliğine işaret etmese de bekle gör politikasının devam edeceği çıkarımı yapılabilecek ifadeler öne çıktı.

"Verilere uygun şekilde hareket edileceği" ve "ekonomide büyümeyi destekleyecek uygun adımların atılacağı "ifadesi metinden çıkarıldı ancak toplantı sonrası açıklamalarda Powell verilerin dikkatle izleneceğini ve ekonomik görünümünde keskin bir değişiklik olması halinde para politikası üzerinden yanıt verilebileceği belirtildi.

Ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü belirten Fed, 2020 ortasına kadar mevcut politikanın sürdürüleceğini belirterek sigorta mahiyetli bu indirimin son olacağına dair şahin mesajlar verildi. Analistler Fed'in 4. bir faiz indirimine kapıyı kapattığını belirtiyor.

Öte yandan Powell, "Minimum rezerv seviyesi 1,45 trilyon dolar olmalı. Eylül başında görülen bu seviyeye geri dönmek istiyoruz." şeklinde konuşarak miktarsal genişleme (QE) tartışmalarını da beraberinde getirdi fakat bunun likidite sıkışıklığına yönelik bir adım olduğunu ve büyük ölçekli varlık alımlarıyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Dolar endeksi Fed kararı sonrası 98'e dayansa da Powell'ın açıklamasıyla 97.5 altına indi. Dolar/TL ise küçük dalgalanmalar yaşasa da dar bantta kalmaya devam etti. 31 Ekim sabahı kur 5.70'li seviyelerde. Piyasalarda TCMB'nin enflasyon raporu bekleniyor ve jeopolitik riskler izleniyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Euro: 6,3854 - 0,42 değer kazandı

Sterlin: 7,3861 - 0,50 değer kazandı