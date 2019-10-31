TEB’e 400 milyon dolar sendikasyon kredisi
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Otoda dev birleşme
- İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Yemenli eve geldi, rekor kırdı
- Kıdem tazminatı zamlandı! İşte asgari ücretlinin kıdem tazminatı
- FED'den faiz indirimi açıklaması
- Emekliye kazanç masası! Milyonlarca emekliye 5'i 1 yerde destek!
- Korkunç rakam! Tam 70 milyar sterlin
- Boeing CEO’su özür diledi: Hata yaptık üzgünüz
- FED kritik faiz kararını açıkladı
- Kredi alırken nelere dikkat etmeli?
Daha Fazla Gör
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe