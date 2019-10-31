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TEB’e 400 milyon dolar sendikasyon kredisi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019
TEB’E 400 MİLYON DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ

, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, , , ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.

Türk Ekonomi Bankası, 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Söz konusu kredi, ABD, , , ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı.

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