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Otoda dev birleşme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019
OTODA DEV BİRLEŞME

(), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız Grubu 50 milyar dolarlık yeni şirket kurmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacak.

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu 50 milyar dolarlık yeni şirket kurmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacak.

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