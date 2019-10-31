Yemenli eve geldi, rekor kırdı
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Yemenliler'in Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 oldu.Yemenliler'in Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Korkunç rakam! Tam 70 milyar sterlin
- Emekliye kazanç masası! Milyonlarca emekliye 5'i 1 yerde destek!
- EYT Meclis'e gelecek mi?
- TEB’e 400 milyon dolar sendikasyon kredisi
- FED'den faiz indirimi açıklaması
- Otoda dev birleşme
- İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Kıdem tazminatı zamlandı! İşte asgari ücretlinin kıdem tazminatı
- FED kritik faiz kararını açıkladı
- Kredi alırken nelere dikkat etmeli?
Daha Fazla Gör
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe