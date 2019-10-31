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Yemenli eve geldi, rekor kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019
YEMENLİ EVE GELDİ, REKOR KIRDI

Yemenliler'in 'den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, 'de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 oldu.

Yemenliler'in 'den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, 'de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 oldu.

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