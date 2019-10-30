Şoföre erken emeklilik! Erken emeklilikte yararlanmanın şartları nele, prim günü nasıl hesaplanır?
Sosyal güvenlikte sıkıntı yaşayan taksi ve dolmuş şoförleri, yapılan düzenlemeler ile emekli olabiliyor. Peki bu haktan yararlanmanın şartları neler? Prim günü nasıl hesaplanır? Şoförlere erken emeklilikle ilgili tüm detaylar haberimizde...
Sosyal güvenlikte sıkıntı yaşayan taksi ve dolmuş şoförleri, yapılan düzenlemeler ile emekli olabiliyor. Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ayrıca ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı.
Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatifine onaylatarak, araç sahibiyle imzaladıkları kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte SGK'ya başvurabiliyor.
Farklı araçlarda çalışanların her araç için ayrı sözleşme yapması gerekiyor. Bu sigortalılara, şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak.
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