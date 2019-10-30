Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin 3600 ek gösterge sevinci

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergenin çıkarılmasına ilişkin açıklamaları heyecan yarattı. AK Parti Sözcüsü Çelik, 3600 ek gösterge için ‘Yaklaşımımız pozitif. Çalışmalar sürüyor’ dedi, milyonlar heyecanlandı. Memurlar yasa bekliyor.

milyonlarca kamu çalışanı ve emeklininbeklediğiçıkarılmasına ilişkin açıklamalarıheyecan yarattı. Çelik'in bu konudakikararın verildiğini, yaklaşımlarınınpozitif olduğunu söylemesi, milyonlarıheyecanlandırdı.3600 ekgösterge verilmesiyle ilgili düzenlemeiçin çalışmaların sürdüğünü anlatan, "Çalışılan konu, bunun ekonomikdisiplinle uygun takvime yerleştirilmesi.İkincisi personel sistemindegözetilerek bununyapılması. Zamanlaması Sayın Bakantarafından açıklanacaktır" dedi.Memurların maaş hesabında kullanılanölçütlerden birisi olanartış mevcut maaşları artırmakla birlikteasıl etkiyi emeklilik ikramiyesine veemekli maaşına yapıyor. Göstergesiartan memurların emekli maaşları veikramiyeleri de artıyor.