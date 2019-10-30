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Türk Nippon hızla büyüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
TÜRK NİPPON HIZLA BÜYÜYOR

Türk Genel Müdürü Dr. E. , sektörünün Ağustos sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayat dışında yüzde 20'lik büyüme kaydettiğini belirterek, "Şirket olarak 2019'da, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 34 büyüme gösterdik" diye konuştu.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sektörünün Ağustos sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayat dışında yüzde 20'lik büyüme kaydettiğini belirterek, "Şirket olarak 2019'da, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 34 büyüme gösterdik" diye konuştu. Bu yıl özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Pamukçu, 2020 yılında da aynı alanlarda aktif bir oyuncu olacaklarını ve bu branşlardaki ürünlerin satışına ağırlık vereceklerini vurguladı.

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