30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce giydiği süveter 85 yıl sonra yeniden üretildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
85 YIL SONRA YENİDEN

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi. Özel süveterler yararına değerlendirilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi. Özel süveterler Mehmetçik Vakfı yararına değerlendirilecek. Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, "Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği süveteri yeniden üreterek bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hepimizin ortak mirasına olan saygımızdan ötürü, logomuzu bu ürünlerde kullanmadık" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN