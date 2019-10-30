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Gaza zam yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
GAZA ZAM YOK

Botaş'ın, halen özellikle konutlarda sübvansiyonu sürerken, yılın kalan iki ayında doğalgaza yeni bir yapılması beklenmiyor. 2020 yılında da 'nin doğalgaz alım maliyetleri ciddi biçimde düşecek. Halen 272 dolar düzeyinde olan gazın fiyatı, 1 Ocak'ta 247, 1 Temmuz'da da 203 dolara inecek.

Botaş'ın, halen özellikle konutlarda sübvansiyonu sürerken, yılın kalan iki ayında doğalgaza yeni bir yapılması beklenmiyor. 2020 yılında da 'nin doğalgaz alım maliyetleri ciddi biçimde düşecek. Halen 272 dolar düzeyinde olan gazın fiyatı, 1 Ocak'ta 247, 1 Temmuz'da da 203 dolara inecek.

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