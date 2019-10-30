Gaza zam yok
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Botaş'ın, halen özellikle konutlarda sübvansiyonu sürerken, yılın kalan iki ayında doğalgaza yeni bir zam yapılması beklenmiyor. 2020 yılında da Türkiye'nin doğalgaz alım maliyetleri ciddi biçimde düşecek. Halen 272 dolar düzeyinde olan gazın fiyatı, 1 Ocak'ta 247, 1 Temmuz'da da 203 dolara inecek.Botaş'ın, halen özellikle konutlarda sübvansiyonu sürerken, yılın kalan iki ayında doğalgaza yeni bir zam yapılması beklenmiyor. 2020 yılında da Türkiye'nin doğalgaz alım maliyetleri ciddi biçimde düşecek. Halen 272 dolar düzeyinde olan gazın fiyatı, 1 Ocak'ta 247, 1 Temmuz'da da 203 dolara inecek.
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