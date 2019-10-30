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İhracata UR-GE katkısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
İHRACATA UR-GE KATKISI

Ticaret ve Başkanı İbrahim Burkay, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri ile Bursa'nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Yüzde 400'leri aşan performanslara ulaştık. 2018'de ilk kez 15 milyar dolar ihracatı gördük" dedi.

Bursa Ticaret ve Başkanı İbrahim Burkay, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri ile 'nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Yüzde 400'leri aşan performanslara ulaştık. 2018'de ilk kez 15 milyar dolar ihracatı gördük" dedi.

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