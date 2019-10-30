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Ev satışında yeni dönem

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
EV SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Meclis'e sunulan vergi paketiyle konut alım satımında başlıyor. Mevcut yasaya göre, tapu harcı vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni düzenlemeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değer tespiti varsa, tapu harcı 'gerçek devir ve iktisap bedeli' üzerinden ödenecek.

Meclis'e sunulan vergi paketiyle konut alım satımında başlıyor. Mevcut yasaya göre, tapu harcı vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni düzenlemeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değer tespiti varsa, tapu harcı 'gerçek devir ve iktisap bedeli' üzerinden ödenecek.

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