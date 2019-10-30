Marmaray 6 yılda 403 milyon yolcu taşıdı
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede 403 milyon kişi taşıdı. Marmaray, 5.5 yıl 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart'tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede 403 milyon kişi taşıdı. Marmaray, 5.5 yıl 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart'tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.
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