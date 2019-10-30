30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmaray 6 yılda 403 milyon yolcu taşıdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
MARMARAY 6 YILDA 403 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren , hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede 403 milyon kişi taşıdı. Marmaray, 5.5 yıl 5 durakta kıtaları birleştirirken, 'tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede 403 milyon kişi taşıdı. , 5.5 yıl 5 durakta kıtaları birleştirirken, 'tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN