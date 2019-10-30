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Çevreyi kirletene ağır ceza

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ÇEVREYİ KİRLETENE AĞIR CEZA

Çevre ve , çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu.

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