30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiltere'nin AB'den çıkışı 70 milyar sterline mal olabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
KORKUNÇ RAKAM! TAM 70 MİLYAR STERLİN

'nin Avrupa Birliği'nden () ayrılmasının, ülke ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği belirtildi. İngiltere'nin mevcut şartlarda AB'den ayrılması halinde 'nın 2029'da yaklaşık yüzde 3,5 düşebileceği belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'nin mevcut şartlarda 'den ayrılması halinde İngiliz ekonomisinin 'nın (GSYH) 2029'da yaklaşık yüzde 3,5 düşebileceği ve çıkışın İngiliz ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'ndan flaş Brexit kararı AVRUPA KOMİSYONU'NDAN FLAŞ BREXİT KARARI

BELİRSİZLİKLERİ ARTIRDIĞI ORTAYA KONULDU

"İngiltere'nin ekonomik görünümü, dikkate değer ekonomik ve politik belirsizlikler tarafından gölgelenmiş durumda. Ekonomik görünüm kritik şekilde İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından kurulacak ticaret ilişkilerine bağlı olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yavaşlayan küresel talebin yerel ekonomik belirsizlikleri artırdığı ortaya konuldu. Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin 2019 ve 2020 yıllarının sonunda yüzde 1,5 büyüyebileceği tahmini paylaşıldı.

İngiliz hükümetinin Brexit önergesi reddedildi İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN BREXİT ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

ERKEN SEÇİM TARİHİ DÜN BELLİ OLDU

Dün İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel kararı almış, AB ise İngiltere'nin talebi üzerine 'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine onay vermişti.

İngiltere'nin eski Başbakanı 'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti. İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN