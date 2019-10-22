İngiliz hükümetinin Brexit önergesi reddedildi
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi
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