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İngiliz hükümetinin Brexit önergesi reddedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
BORİS JOHNSON'A BREXİT ŞOKU! REDDEDİLDİ

hükümetinin anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

hükümetinin anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi

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