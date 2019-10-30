FED kritik faiz kararını açıkladı
Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti.
Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti.
DÖVİZ TARAFINDA HAREKET YAŞANMADI
Faiz kararı sonrasında dolar ve euro tarafında değişim yaşanmadı. Dolar 5.7077 lira euro ise 6.3411 lira seviyesinde işlem görüyor.
TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI
2018'de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.
Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.
Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12'sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.
Fed 2015 Aralık'ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.
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