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Atıklar sınıf oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ATIKLAR SINIF OLDU

Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.

Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.

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