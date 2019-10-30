Atıklar sınıf oldu
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İŞKUR 7 bin 200 TL verecek! Milyonlar yararlanacak...
- KOBİ’lere yurt dışı pazar desteği
- Marmaray 6 yılda 403 milyon yolcu taşıdı
- Girişimciye 300 bin TL ödül
- Çevreyi kirletene ağır ceza
- Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?
- İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- İntibak yasası çıkacak mı? İşte son durum...
- THY'nin o ilimize uçak seferleri başladı
- Harçlıkları biriktirip hayvancılığa başladılar
Daha Fazla Gör
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!
- Şehit Teğmen Kamuran Ablak için Kocaeli Gölcük'te cenaze töreni
- Tuzla'da kimyasal paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi
- Klasik otomobillerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
- THY'nin Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
- Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor!
- İran'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video