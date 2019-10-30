SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi Ekim'de arttı!
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
SON DAKİKA HABERi... Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 86 iken, Ekim ayında %4,5 oranında artarak 89,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Ekonomik güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,5 yükselerek 86'dan 89,8'e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 86'dan 89,8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104,2, hizmet sektörü güven endeksi 90,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi.
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