KOBİ’lere yurt dışı pazar desteği
Giriş Tarihi: 30.10.2019
KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİ’lere 300 bin liralık yeni desteğin detaylarını açıkladı: Yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. TİM’den ihracat eğitimi almış ve projesi olan firmalara öncelik vereceğiz.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin yurt dışına açılmasını da destekliyor. Bugüne kadar fuar desteği, iş gezileri gibi imkanlarla KOBİ'lere kolaylık sağlayan KOSGEB, yeni başlattığı Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan desteğin kapısını açtı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, detayları açıkladı:
● İhracat yapmak isteyen KOBİ'lere 300 bin liraya kadar destek vereceğiz. Bu desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz, sadece yüzde 30'u geri ödemeli olacak ve bu faizli bir geri ödeme olmayacak.
● Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile programı yürütmek istiyoruz. TİM, KOBİ'lerimize çok ciddi ihracat eğitimi veriyor. TİM tarafından eğitim almış olanlara öncelik vereceğiz, çünkü destek doğru yerlerde kullanılsın ve amaca matuf olsun. TİM'le birlikte ihracat eğitimi almış firmalarımıza özellikle ihracat projesi olan firmalarımıza bu desteği vermek istiyoruz.
● KOBİ'lerin burada ihracat yapmak üzere bir beyanı ve bir projesi olacak. Yani ben şu ürünlerimi şu ülkelere satmak istiyorum, bunun için de şöyle bir hazırlık yapmak istiyorum diye proje sunmaları yeterli.
6 ALANDA KATKI
Program kapsamında işletmelerin 6 farklı harcama kalemindeki giderleri karşılanacak. Personel, yazılım ve donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test analiz ve belgelendirme, hizmet alımı başlıklarındaki giderlere destek verilecek. KOBİ'ler bu destekten bir kereye mahsus faydalanabilecek. Programa e-Devlet üzerinden veya KOSGEB'in internet sitesinden başvuru yapılabilecek.
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