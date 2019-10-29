Türkiye’ye yönelik ABD, Kanada, Rusya ve Çin kaynaklı siber saldırı!
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Türkiye’ye yönelik ABD, Kanada, Rusya ve Çin kaynaklı siber saldırı, Garanti BBVA ile telekom operatörlerine altyapı sorunları yaşattı. Beyaz şapkalı hackerlar saldırıyı püskürttü...
Türkiye'yi alarma geçiren siber saldırı beyaz şapkalı hackerler sayesinde püskürtüldü. Saldırı sonucu, Garanti BBVA ile Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone altyapı sorunları yaşadı. Pazar günü saat 14.30 civarında başlayan saldırının büyüklüğünün 100 GB olduğu tahmin edilirken, kaynağının ağırlıklı olarak ABD, Kanada, Rusya ve Çin olduğu görüldü.
'HER ZAMAN HAZIRIZ'
Aynı anda çok fazla çağrı yaparak, sistemi devre dışı bırakmayı hedefleyen Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırısı, sistemlere zarar vermeden önlendi. Alınan önlemlerle dün sabah saatlerinde yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normale dönerken; Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşların da gereken çalışmaları yürüttüğünü aktararak, "Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır" şeklinde konuştu.
Garanti BBVA'dan dün yapılan açıklamada da "Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliği ve finansal güvenliği açısından bir risk yoktur" denildi.
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