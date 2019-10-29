Türkiye’ye yönelik ABD, Kanada, Rusya ve Çin kaynaklı siber saldırı, Garanti BBVA ile telekom operatörlerine altyapı sorunları yaşattı. Beyaz şapkalı hackerlar saldırıyı püskürttü...

Türkiye'yi alarma geçiren siber saldırı beyaz şapkalı hackerler sayesinde püskürtüldü. Saldırı sonucu, Garanti BBVA ile Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone altyapı sorunları yaşadı. Pazar günü saat 14.30 civarında başlayan saldırının büyüklüğünün 100 GB olduğu tahmin edilirken, kaynağının ağırlıklı olarak ABD, Kanada, Rusya ve Çin olduğu görüldü.

Aynı anda çok fazla çağrı yaparak, sistemi devre dışı bırakmayı hedefleyen Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS)önlendi. Alınan önlemlerle dün sabah saatlerinde yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normale dönerken;diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşların da gereken çalışmaları yürüttüğünü aktararak, "Benzer durumlar her zaman olabilir.Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır" şeklinde konuştu.'dan dün yapılan açıklamada dadenildi.

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