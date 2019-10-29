45 dakikalık iş 2 dakikaya indi
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Vakıf Katılım, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan Robotik Süreç Otomasyonu Projesi'ni (RPA) hayata geçirdi. Genel Müdür İkram Göktaş, "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen HeRobot ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.Vakıf Katılım, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan Robotik Süreç Otomasyonu Projesi'ni (RPA) hayata geçirdi. Genel Müdür İkram Göktaş, "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen HeRobot ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.
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