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45 dakikalık iş 2 dakikaya indi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2019
45 DAKİKALIK İŞ 2 DAKİKAYA İNDİ

, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan 'ni () hayata geçirdi. Genel Müdür , "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.

Vakıf Katılım, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan 'ni () hayata geçirdi. Genel Müdür İkram Göktaş, "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.

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