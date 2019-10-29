3600 müjdesi

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, merakla beklenen ek gösterge hakkında konuştu: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, merakla beklenen ek gösterge hakkında konuştu: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.