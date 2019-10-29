THY'nin Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Türk Hava Yollarının (THY) Ankara'dan gelen uçağı, Siirt Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını bildirildi.Siirt-Ankara uçak seferlerinin başlamasıyla Siirt Havalimanı'na iniş yapan THY'ye ait Airbus A319 tipi uçak su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi.
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada, Siirt- Ankara seferlerinin başladığını belirterek, gelen ilk uçakta 110 yolcunun bulunduğunu söyledi.
Ören, Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını kaydetti.
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