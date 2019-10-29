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THY'nin Siirt-Ankara uçak seferleri başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2019
THY'NİN O İLİMİZE UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI

Türk Hava Yollarının () Ankara'dan gelen uçağı, Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını bildirildi.

-Ankara uçak seferlerinin başlamasıyla Siirt Havalimanı'na iniş yapan 'ye ait Airbus A319 tipi uçak su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada, Siirt- Ankara seferlerinin başladığını belirterek, gelen ilk uçakta 110 yolcunun bulunduğunu söyledi.

Ören, Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını kaydetti.

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