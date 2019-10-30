Harçlıkları biriktirip hayvancılığa başladılar
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Bilecik'te 22 yaşındaki üniversite öğrencisi iki arkadaş, biriktirdikleri harçlıklar ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılığa başladı. Gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra devletten destek alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kanatlıların da bulunduğu çiftlik kurmayı hayal ettiklerini söyledi.Bilecik'te 22 yaşındaki üniversite öğrencisi iki arkadaş, biriktirdikleri harçlıklar ve yaz tatilinde kazandıkları paralarla hayvancılığa başladı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıfında okuyan Recep Furkan Çelik ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı'nda öğrenimini sürdüren Eray Zencir, şu anda 3 keçisi ve 4 koyunlarının bulunduğunu, yeni doğumlarla kısa sürede sayının 10'a ulaşacağını belirtti. Gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra devletten destek alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kanatlıların da bulunduğu çiftlik kurmayı hayal ettiklerini söyledi.
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