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84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih resmen duyuruldu!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2019
ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Ülkemizde en yaygın mesleklerden olan Özel Güvenlik sektörüne büyük ilgi var. Özel Güvenlik olmak isteyen adaylar sertifika almak ve belli aralıklarla yenilemek zorunda. Üstelik silahlı ve silahsız güvenliklerin şartları ve sertifikaları ayrı olarak veriliyor. Sertifikasız olarak hiçbir personelin çalışmasına izin verilmiyor. Özel Güvenlik sınavının prosedürleri ve gözetimi EGM tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 84.ÖGG sonuçlarında. EGM sınav sonuçları için tarih verdi. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

heyecanla bekleniyor. Adaylar sınavdan başarı ile ayrılarak görevlerine başlamak istiyor. Metropollerdeki en yaygın mesleklerden biri olan Özel Güvenliklik için birçok şart isteniyor. Bunların başında da sertifika geliyor. Silahlı ve silahsız sertifikalar ayrı ayrı sınavlara tabi tutuluyor. Mesleğin profesyonelleşmesi için EGM'nin büyük çabaları var. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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