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TEB’den ihracata destek hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2019
TEB’DEN İHRACATA DESTEK HAMLESİ

(), uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 306 milyon euro ve 61.5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamada, "İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar için Libor + yüzde 2.25, euro için Euribor + yüzde 2.10'dur" ifadelerine yer verildi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 306 milyon euro ve 61.5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamada, "İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar için Libor + yüzde 2.25, euro için Euribor + yüzde 2.10'dur" ifadelerine yer verildi.

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