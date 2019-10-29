TEB’den ihracata destek hamlesi
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 306 milyon euro ve 61.5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamada, "İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar için Libor + yüzde 2.25, euro için Euribor + yüzde 2.10'dur" ifadelerine yer verildi.Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 306 milyon euro ve 61.5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamada, "İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar için Libor + yüzde 2.25, euro için Euribor + yüzde 2.10'dur" ifadelerine yer verildi.
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