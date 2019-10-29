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Dosya masrafına iade

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2019
DOSYA MASRAFINA İADE

ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. 'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. , 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

Banka ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. 'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. , 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

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