Dosya masrafına iade
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Banka ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.Banka ücretleri konusunda yargıdan tüketicileri koruyan kararlar çıkıyor. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi!
- 3600 müjdesi
- 45 dakikalık iş 2 dakikaya indi
- TEB’den ihracata destek hamlesi
- Emekliye 408 lira aile yardımı! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
- Beyaz şapka operasyonu!
- Emekli maaşı nasıl artırılır?
- İŞKUR'dan yeni iş fırsatları! İşte şartlar...
- Faizler düşürülünce piyasalar canlanmaya başladı!
- AK Parti 3600 ek gösterge açıklaması
Daha Fazla Gör
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
- HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
- Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
- Yerli otomobil için geri sayım! İşte tanıtılacağı tarih...
- İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
- Irak'taki gösterilerde son durum! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
- Kocaeli’de traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı