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Türkiye, ABD’de mobilya AVM’si kuracak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
TÜRKİYE, ABD’DE MOBİLYA AVM’Sİ KURACAK

Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi () desteğiyle 'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.

Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi () desteğiyle 'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.

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