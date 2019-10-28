Türkiye, ABD’de mobilya AVM’si kuracak
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.
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