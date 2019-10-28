Akkuyu’da hedef yerli üretim
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'nin inşaat döneminde 12 bin, işletme döneminde 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye iş imkanı sağlayacağını belirterek, "Hedef, tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçi eliyle işletilmesi" dedi.Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'nin inşaat döneminde 12 bin, işletme döneminde 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye iş imkanı sağlayacağını belirterek, "Hedef, tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçi eliyle işletilmesi" dedi.
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