28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Akkuyu’da hedef yerli üretim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
AKKUYU’DA HEDEF YERLİ ÜRETİM

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 'nin inşaat döneminde 12 bin, işletme döneminde 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye iş imkanı sağlayacağını belirterek, "Hedef, tamamen , teknisyen ve işçi eliyle işletilmesi" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'nin inşaat döneminde 12 bin, işletme döneminde 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye imkanı sağlayacağını belirterek, "Hedef, tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçi eliyle işletilmesi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN