Kamuya performans sistemi geliyor
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'yi 2 trilyon dolarlık ekonomiye taşıyacak yetenekli ve donanımlı kadroları belirlemek amacıyla yeni 'insan kaynakları' modeline geçiyor.Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'yi 2 trilyon dolarlık ekonomiye taşıyacak yetenekli ve donanımlı kadroları belirlemek amacıyla yeni 'insan kaynakları' modeline geçiyor. Kamuda kariyer-performans yönetiminde etkin rol üstlenecek olan İnsan Kaynakları Ofisi çatısı altında Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanlığı kuruluyor. Ofis, nitelikli insan kaynağının tespiti için çalışmalar yaparak yetenek havuzu oluşturacak, iş hayatında olanlara yönelik memnuniyet, performans değerlendirmesi yapacak. Böylece kamu performansı artırılacak.
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