28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şubat ataması için çalışılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
ŞUBAT ATAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, " çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, "Öğretmenlik Kanunu çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN