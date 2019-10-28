Şubat ataması için çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için Aralık'ta başvuru yapabileceğini bildirdi. Şubat atamasıyla ilgili çalışma yapıldığını, sayı veremeyeceğini söyleyen Selçuk, "Öğretmenlik Kanunu çıktığında müdürlerin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi söz konusu olacak" dedi.

öğretmenlerinalan değiştirme için'tabaşvuru yapabileceğini bildirdi.Şubat atamasıyla ilgili çalışmayapıldığını, sayı veremeyeceğinisöyleyen Selçuk, "ÖğretmenlikKanunu çıktığında müdürlerinkariyer temelli yöneticilikyapabilmeleri, öğretmenlerintazminat hakları, atama veyükseltilmesi ile ilgili bir kariyersisteminin getirilmesi sözkonusu olacak" dedi.