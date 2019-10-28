Yaylada ruhsatsız yapıya geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz.

"Köylerimizde, yaylalarımızda,doğal sit alanlarımızda kaçakyapılaşmayla mücadeleetmek adına buralardayapılacak yapıların damühendislik hizmeti almasımünasebetiyle valilik kanalıylaruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı,proje onayı olmayan yapılarınköylerde, yerleşim alanlarıdışında yapılmasına müsaadeetmeyeceğiz" diye konuştu.kaçakyapı konusundaifade etti.