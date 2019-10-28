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Yaylada ruhsatsız yapıya geçit yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
YAYLADA RUHSATSIZ YAPIYA GEÇİT YOK

Çevre ve , "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Bakan Kurum, kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

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