Şarj istasyonu için 3 milyar dolar altyapı yatırımı
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Elektrikli araç 2030'da 2.2 milyon olacak. Elektrik şebekesinin şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor" dedi.Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Elektrikli araç 2030'da 2.2 milyon olacak. Elektrik şebekesinin şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor" dedi.
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