Lüks konuta vergi Şubat’ta başlıyor
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Vergi paketiyle konut piyasasında yeni dönem başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. 5 milyon lirayı aşan evlere Şubat 2020'den itibaren 'değerli konut vergisi' getirilirken, değerleme çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.Vergi paketiyle konut piyasasında yeni dönem başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. 5 milyon lirayı aşan evlere Şubat 2020'den itibaren 'değerli konut vergisi' getirilirken, değerleme çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek. Vergiye tabi evler internette ilan edilecek, konut sahiplerine de tebligat yapılacak. 5 milyon lirayı aşan konutun birden fazla sahibi olsa da matrahın tespitinde taşınmazın toplam değeri dikkat alınacak. Vergi ortakların hisseleri oranında yatırılacak. Müteahhitlerin elindeki lüks konutlar, satılmadıkça bu vergiye tabi olmayacak.
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