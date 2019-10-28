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Lüks konuta vergi Şubat’ta başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
LÜKS KONUTA VERGİ ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Vergi paketiyle konut piyasasında başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. 5 milyon lirayı aşan evlere 2020'den itibaren 'değerli konut vergisi' getirilirken, değerleme çalışmaları Tapu ve 'nce yürütülecek.

Vergi paketiyle konut piyasasında başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. 5 milyon lirayı aşan evlere 2020'den itibaren 'değerli konut vergisi' getirilirken, değerleme çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek. Vergiye tabi evler internette ilan edilecek, konut sahiplerine de tebligat yapılacak. 5 milyon lirayı aşan konutun birden fazla sahibi olsa da matrahın tespitinde taşınmazın toplam değeri dikkat alınacak. Vergi ortakların hisseleri oranında yatırılacak. Müteahhitlerin elindeki lüks konutlar, satılmadıkça bu vergiye tabi olmayacak.


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