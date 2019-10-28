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240 milyon yolcu İSG’yi kullandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
240 MİLYON YOLCU İSG’Yİ KULLANDI

 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı () terminal binasını, 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı. İSG'de, 2018'de 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı () terminal binasını, 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı. İSG'de, 2018'de 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.

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