240 milyon yolcu İSG’yi kullandı
Giriş Tarihi: 28.10.2019
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı. İSG'de, 2018'de 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı. İSG'de, 2018'de 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.
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