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Türkiye cazibe merkezi oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2019
TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ OLDU

'de piyasasındaki hareketliliği son yıllarda yabancı yatırımcı belirliyor. Özellikle Arapların 'a ve Türkiye'nin her bölgesine ilgisi devam ederken Avrupa ve Çin'den de talep gelmeye başladı.

Türkiye'de piyasasındaki hareketliliği son yıllarda yabancı yatırımcı belirliyor. Özellikle Arapların 'a ve 'nin her bölgesine ilgisi devam ederken Avrupa ve Çin'den de talep gelmeye başladı. Emlak Uzmanı Rodi Kayım, İstanbul ve Türkiye'nin tatil bölgelerinden birçok Avrupalının ev sahibi olduğunu, hatta büyük projelere yatırım yaptığını Çinlilerin de emlak sektörüne ilgi duyduğunu söyledi.

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