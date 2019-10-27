Kaçak yapıya geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılar için imar denetçilerinin görevde olduğunu belirterek, ‘Her an 7/24 sahada olacağız’. Bakan Kurum, Bodrum başta olmak üzere birçok bölgedeki kaçak yapıların yıkıldığını söyledi.

ve Şehircilik Bakanı, yeni görev alacak imar denetçilerine hitabında, "En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle yıkım sürecini gerçekleştireceğiz.bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız." dedi. Kurum, şu andaimar denetçisi sayısını yeni eğitim programındakilerleçıkarmış olacaklarını bildirdi. Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu: